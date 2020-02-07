Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с Коби Брайантом

Стали известны место и дата прощания с легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайантом и его дочерью Джанной, погибших в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества Only Hip Hop Facts в сети микроблогов Twitter.

По информации администраторов сообщества, траурное мероприятие состоится 24 февраля в «Стейплс-центр» ‒ домашней арене «Лейкерс».

Как сообщалось ранее, легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии на 42-м году жизни.

Вместе с ним на борту воздушного судна находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще 8 человек. Все они также погибли.

Как писала «Фраза», стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта.

Позднее были названы имена всех 9 погибших при крушении вертолета Коби Брайанта.