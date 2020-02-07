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Жутких панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса

Жутких панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса

Наиболее вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное с отвратительным внешним видом ‒ панголин. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун.

Как передает «Интерфакс», ученые изучили более тысячи образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов.

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев.

Тэги: животные, ученые, Китай, исследования, здоровье, эпидемия, мир, вирус, коронавирус, Ухань

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