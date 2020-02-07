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В Одессе двое копов подозреваются в пытках человека

В Одессе двое копов подозреваются в пытках человека

Начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области и следователю этого же подразделения сообщили о подозрении в истязании человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как отметили в ведомстве, полицейские намеренно силой препятствовали в течение нескольких часов вывезению из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и требовал немедленного хирургического вмешательства. Сотрудники полиции объясняли свои действия якобы необходимостью отобрать образцы крови для оценки состояния его опьянения. При этом врачи сообщили им, что образцы уже были отобраны в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

По данным следствия, объяснение врачей не удовлетворило сотрудников полиции, поэтому они сначала не позволяли им вывести пострадавшего из реанимационного отделения, затем в течение нескольких часов не позволяли скорой выехать за пределы больницы и, применяя физическую силу, вытащили его из машины, надели наручники и затащили обратно в больницу, потребовав от врачей повторно отобрать у потерпевшего кровь для анализа.

«Учитывая продолжительность таких действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой непредоставление медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельств является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки», — отметили в пресс-службе.

В случае установления судом вины полицейских им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые вывезли в лес 34-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного, чтобы выбить из нее признание и «повысить показатели раскрываемости преступлений»

В октябре того же года в Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок, добиваясь признания в краже.

В ноябре 2019 года четырех полицейских в Днепре обвинили в пытках человека.

Тэги: Одесса, общество, пытки, полиция, новости Украины, происшествие

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