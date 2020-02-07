Союз армянской молодежи Украины запустил зимний лагерь в Карпатах

В горном курорте Ждениево стартовал зимний лагерь Союза армянской молодежи Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», участники со всех уголков Украины съехались в Карпаты на открытие молодёжного проекта ARMYOUTHCAMP2020.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на Союз армян Украины, молодежь проведет 8 дней в Закарпатье, где сможет пообщаться с известными деятелями Украины и Армении, улучшить свои навыки эффективной работы в общине, нетворкингу, организации проектов, сотрудничеству с другими организациями, а также познакомиться с соотечественниками со всех уголков страны.

Зимний лагерь Союза армянской молодежи Украины — проект для молодежи, желающей привнести пользу и занять свое место в развитии армянской общины страны.

Как напоминает издание, Союз армян Украины регулярно организовывает отдых для армянской молодежи. Летние и зимние лагеря проходят в живописных курортах страны. Председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян уделяет особое внимание проектам, направленным на детско-юношеское воспитание.