Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ

Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ

Кировоградская областная государственная администрация без согласия и ведома верующих тайно перерегистрировала две религиозные общины Александрийской епархии Украинской Православной Церкви. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, об этом архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп заявил в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале епархии.

Владыка призвал всех священников проверять состояние своих религиозных общин в Едином государственном реестре, поскольку «в какой-то момент может оказаться, что община перерегистрирована».

«Недавно нами была получена достоверная информация о том, что, согласно распоряжению нашего Кировоградского губернатора Андрея Балони, наши две общины, а именно Свято-Покровская община села Чечелиевка Петровского района и Свято-Николаевская община Александровского района, были переведены в другую юрисдикцию. Были изменены реестры юридических лиц и внесена уже совсем другая информация: сменены руководители», — сообщил правящий архиерей епархии.

Как отметил иерарх, регистрацию религиозных общин изменили без ведома верующих и речь идет об очередном захвате.

Он напомнил, что конфликты вокруг этих приходов продолжаются уже почти год и за это время верующие пережили непростые ситуации.

«Областной администрацией даже была инициирована работа комиссии, которая звучит „по соблюдению законности в религиозных отношениях“. Но, к сожалению, мы столкнулись с явлением, которое меня просто поражает: мы из доступных источников информации узнаем, что наши общины переформатированы, изменили своих руководителей и даже свое название», — рассказал, в частности, владыка.

Архиепископ Боголеп отметил, чтов какой-то момент вдруг оказалось, что «с помощью таких вот процедур, которые внешне имеют определенную законную силу и с точки зрения чиновников носят правильный формат, вы (религиозные общины и настоятели — ред.) избавитесь регистрации и даже не будете знать, что вы уже не настоятель, или ваша религиозная община перерегистрирована».

«Мы никому ничего не запрещаем: стройте свой храм, организуйте свое богослужение, налаживайте богослужебную жизнь. Но так хитро мимикрировать и превращать наше имущество в свое, наши общины — в свои общины, кроме как рейдерством я назвать не могу», — сказал, в частности, владыка.

Подчеркнув, что перерегистрированные общины не переходили в какую-то новую структуру, управляющий Александрийской епархией обратился ко всем верующим с просьбой о молитвенной поддержке и участии в сложившейся ситуации.

«Мы будем обращаться в соответствующие органы правопорядка, будем в процессе отстаивать свои убеждения, свои интересы и свою правоту. Время страха, запугивания и какого-то паралича у нас уже прошло. Прихожане и настоятели этих храмов настроены очень и очень решительно. Мы не дадим в обиду святыни, не дадим формальным рейдерским захватом менять нашу жизнь. Мы остаемся законопослушными гражданами нашей страны, мы требуем, чтобы наши интересы были услышаны и, если необходимо, мы оставляем за собой право говорить об этом в других форматах — не только в таких видеообращениях или каких-то письмах и постоянных жалобах, которые мы уже сотнями направили в администрацию и не получили никакой реакции. Очевидно, надо более активно отстаивать в законном русле свои интересы и справедливость. <...> Мы не боимся — мы молимся и будем с уверенностью смотреть в завтрашний день», — подытожил архиепископ Боголеп.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Тернопольской области полиция вынуждена была проверить поклеп на монахов Загаецкого монастыря УПЦ.

Тэги: общество, православие, Кировоградская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.02.20 12:03

«Оскар»-2020: кто получит главные статуэтки

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
07.02.20 08:37

«Динамо» на сборах: 8:0 и кое-какие соринки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике
07.02.20 10:14

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике

Автор: Александра Романюк, «Сегодня»

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые

В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
07.02.20 13:46
711
Последние новости
07.02.20 15:48

В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
07.02.20 15:41

Союз армянской молодежи Украины запустил зимний лагерь в Карпатах
07.02.20 15:29

Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ
07.02.20 15:23

Ученый объяснил, почему инопланетяне нас «не слышат»
07.02.20 14:42

Букмекеры назвали будущих победителей Оскара-2020
07.02.20 14:32

В Лавре 8 февраля открытие выставки «Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке»
07.02.20 14:28

Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу, – СМИ
Фото и Видео
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.