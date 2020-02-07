В Лавре 8 февраля открытие выставки «Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке»

В Киево-Печерской лавре 8 февраля в 12.00, в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских, состоится открытие выставки, посвященной истории гонений на Церковь в атеистическое время и святым новомученикам ХХ века. Как выяснили журналисты «Фразы», аккредитацию СМИ проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

Выставку откроет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

На вопросы журналистов ответят начальник отдела экспозиционной работы Киево-Печерского заповедника Игорь Хроненко и инициатор выставки историк Сергей Шумило.

На выставке можно увидеть фотографии репрессированного духовенства и верующих во времена атеистического режима.

Выставка состоит из 6-ти тематических разделов:

мученики и исповедники Киевской области (репрессированное духовенство);

репрессированные представители КДА и православных духовных школ;

разрушение храмов в Киеве и Киевской области;

репрессивная политика советского режима против Церкви и духовенства (следственные дела, заключения, расстрелы, места захоронений);

служение в условиях гонений и репрессий православного духовенства в Украине;

канонизация святых новомучеников и исповедников ХХ века.

Организаторы: Киевская духовная академия и семинария, Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», Центральный государственный Украины имени Г. С. Пшеничного.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве 98 историков из 17 стран раскрывают неизвестные факты из жизни святых новомучеников ХХ века.