Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу, – СМИ

Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу, – СМИ

Экс-начальник Николаевской таможни Роман Криль, уволенный по результатам проверки, через суд пытается вернуться на службу, чтобы возглавить одесскую налоговую. Об этом сообщает «Апостроф».

«Скандально известный контрабандными схемами Роман Криль, уволенный в конце 2019 года с должности начальника Николаевской таможни ГФС, используя свои связи в суде и налоговой, хочет не только восстановиться в должности, но и перевестись в кресло руководителя налоговой службы Одесской области. Согласно приказу от № 2094-0 от 21 декабря 2019 года, подписанного и.о. главы ГФС, по результатам получения негативной оценки при проверке служебной деятельности государственная служба Романа Криля остановлена, а сам он уволен с должности руководителя Николаевской таможни», — сообщают журналисты.

По информации издания, Криль обжаловал своё увольнение, используя «дружественные связи» с главой Николаевского окружного административного суда Виталием Брагаром. Отмечается, что он попал на должность начальника областной таможни в результате «договоренностей» и супружеской связи с бывшим нардепом Ириной Сусловой.

«Сейчас помочь занять место руководителя Одесской таможни Крилю помогает друг — генерал налоговой полиции Геннадий Лисовой. Покровители нацелены „укрепить“ одесское направление и усадить в кресло начальника налоговой службы области проверенного и опытного в коррупционных схемах Криля. Тем более, что одесскую налоговую продолжает трясти скандал в связи с задержанием 13 января сотрудниками НАБУ и. о. начальника ГУ ГНС в Одесской области. Вместе с чиновницей, которую поймали во время передачи взятки прокурору, от должностей отстранили все руководство одесской налоговой», — говорится в расследовании.

Издание считает, что, если попытка уволенного из таможенной службы чиновника попасть на высокую должность руководителя Государственной налоговой службы Одесской области закончится удачно, «о реформах в фискальных органах Украины, и в этом регионе, как и о росте поступлений в государственный бюджет, можно забыть».

Тэги:

Комментарии

Статьи

07.02.20 12:03

«Оскар»-2020: кто получит главные статуэтки

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
07.02.20 08:37

«Динамо» на сборах: 8:0 и кое-какие соринки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике
07.02.20 10:14

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике

Автор: Александра Романюк, «Сегодня»

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые

В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
07.02.20 13:46
711
Последние новости
07.02.20 15:48

В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
07.02.20 15:41

Союз армянской молодежи Украины запустил зимний лагерь в Карпатах
07.02.20 15:29

Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ
07.02.20 15:23

Ученый объяснил, почему инопланетяне нас «не слышат»
07.02.20 14:42

Букмекеры назвали будущих победителей Оскара-2020
07.02.20 14:32

В Лавре 8 февраля открытие выставки «Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке»
07.02.20 14:28

Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу, – СМИ
Фото и Видео
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.