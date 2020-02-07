Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу, – СМИ

Экс-начальник Николаевской таможни Роман Криль, уволенный по результатам проверки, через суд пытается вернуться на службу, чтобы возглавить одесскую налоговую. Об этом сообщает «Апостроф».

«Скандально известный контрабандными схемами Роман Криль, уволенный в конце 2019 года с должности начальника Николаевской таможни ГФС, используя свои связи в суде и налоговой, хочет не только восстановиться в должности, но и перевестись в кресло руководителя налоговой службы Одесской области. Согласно приказу от № 2094-0 от 21 декабря 2019 года, подписанного и.о. главы ГФС, по результатам получения негативной оценки при проверке служебной деятельности государственная служба Романа Криля остановлена, а сам он уволен с должности руководителя Николаевской таможни», — сообщают журналисты.

По информации издания, Криль обжаловал своё увольнение, используя «дружественные связи» с главой Николаевского окружного административного суда Виталием Брагаром. Отмечается, что он попал на должность начальника областной таможни в результате «договоренностей» и супружеской связи с бывшим нардепом Ириной Сусловой.

«Сейчас помочь занять место руководителя Одесской таможни Крилю помогает друг — генерал налоговой полиции Геннадий Лисовой. Покровители нацелены „укрепить“ одесское направление и усадить в кресло начальника налоговой службы области проверенного и опытного в коррупционных схемах Криля. Тем более, что одесскую налоговую продолжает трясти скандал в связи с задержанием 13 января сотрудниками НАБУ и. о. начальника ГУ ГНС в Одесской области. Вместе с чиновницей, которую поймали во время передачи взятки прокурору, от должностей отстранили все руководство одесской налоговой», — говорится в расследовании.

Издание считает, что, если попытка уволенного из таможенной службы чиновника попасть на высокую должность руководителя Государственной налоговой службы Одесской области закончится удачно, «о реформах в фискальных органах Украины, и в этом регионе, как и о росте поступлений в государственный бюджет, можно забыть».