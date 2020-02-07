В Тернопольской области полиция вынуждена была проверить поклеп на монахов Загаецкого монастыря УПЦ

В Тернопольской области в селе Загайцы в мужском монастыре Украинской Православной Церкви в честь святого Иоанна Милостивого сотрудники полиции провели проверку по информации, которая прозвучала в эфире одного из центральных телеканалов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Отдела коммуникации полиции Тернопольской области, сотрудники осмотрели территорию монастыря и установили личности пребывающих.

«На момент проверки там был 21 человек. Все предоставили необходимые документы, удостоверяющие их гражданство Украины», — говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что информация, которая прозвучала на одном из центральных телеканалов о том, что якобы «в Загаецком монастыре находятся подозрительные люди с криминальным прошлым, имеющие при себе оружие», не подтвердилась.

«По словам Романа Стрижака, начальника Шумского отдела полиции, чтобы проверить информацию, которая прозвучала в выпуске новостей, на территорию монастыря выехали правоохранители», — сообщили в полиции.

Загаецкий мужской монастырь в честь святого Иоанна Милостивого был основан в 1625 году вдовой польского полковника Ириной Ярмолинской. Охраняется государством как памятник архитектуры XVII века. В монастыре хранится чудотворная копия Загаецкой иконы Божией Матери (XVI-XVII века).

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