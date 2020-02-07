Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы

Украинцам предложили принять участие в опросе, который поможет понять религиозные предпочтения. Как выяснили журналисты «Фразы», формат предполагает анонимные ответы на вопросы.

Хотите высказать свое мнение о том, может ли Церковь сыграть ключевую роль в реинтеграции Донбасса?

Или указать на возможность лучшего будущего для Православия?

Вы можете сообщить о том, кто из Предстоятелей Церквей импонирует больше всех, а кто вызывает антипатию.

Участие в опросе займет не более 7 минут, предложены вопросы с вариантами ответов, так и возможность своего ответа.

«Хотим узнать Ваше мнение о развитии Православия в Украине: что Вам важно, что Вам нужно, что Вам интересно?», — обращаются инициаторы.

Опрос состоит из 28 вопросов, которые касаются как личного отношения респондента к вере, так и включают в себя вопросы, касающиеся взаимодействия Церквей и религий в Украине, их юрисдикционной принадлежности, приемлемости участия Церкви в политических процессах, отношения общественности к межцерковным конфликтам.

Принять участие в опросе можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях предложили пути выхода из церковного кризиса.