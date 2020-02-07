Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы

Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы

Украинцам предложили принять участие в опросе, который поможет понять религиозные предпочтения. Как выяснили журналисты «Фразы», формат предполагает анонимные ответы на вопросы.

Хотите высказать свое мнение о том, может ли Церковь сыграть ключевую роль в реинтеграции Донбасса?

Или указать на возможность лучшего будущего для Православия?

Вы можете сообщить о том, кто из Предстоятелей Церквей импонирует больше всех, а кто вызывает антипатию.

Участие в опросе займет не более 7 минут, предложены вопросы с вариантами ответов, так и возможность своего ответа.

«Хотим узнать Ваше мнение о развитии Православия в Украине: что Вам важно, что Вам нужно, что Вам интересно?», — обращаются инициаторы.

Опрос состоит из 28 вопросов, которые касаются как личного отношения респондента к вере, так и включают в себя вопросы, касающиеся взаимодействия Церквей и религий в Украине, их юрисдикционной принадлежности, приемлемости участия Церкви в политических процессах, отношения общественности к межцерковным конфликтам.

Принять участие в опросе можно ЗДЕСЬ.

 

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях предложили пути выхода из церковного кризиса.

Тэги: общество, православие, опрос, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.02.20 12:03

«Оскар» 2020: кто получит главные статуэтки

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
07.02.20 08:37

«Динамо» на сборах: 8:0 и кое-какие соринки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике
07.02.20 10:14

Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике

Автор: Александра Романюк, «Сегодня»

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 6 февраля 2020 года

Главные новости за 6 февраля 2020 года
06.02.20 18:59
3121
Последние новости
07.02.20 13:16

В Тернопольской области полиция вынуждена была проверить поклеп на монахов Загаецкого монастыря УПЦ
07.02.20 13:11

Исследователи рассказали, как затормозить старение мозга
07.02.20 12:59

Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
07.02.20 12:52

Министр энергетики попытался оправдаться, почему за доставку газа платят те, кто им даже не пользуется
07.02.20 12:39

Синоптики спрогнозировали скверную погоду на следующую неделю
07.02.20 11:46

Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
07.02.20 11:34

Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
Фото и Видео
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В центре Киева произошло эпичное ДТП
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.