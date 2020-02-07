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Министр энергетики попытался оправдаться, почему за доставку газа платят те, кто им даже не пользуется

Министр энергетики попытался оправдаться, почему за доставку газа платят те, кто им даже не пользуется

Министр энергетики Алексей Оржель объяснил, откуда взялись платежки за доставку газа у тех, кто им вообще не пользуется. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам министра это нужно для поддержания газораспределительных сетей.

Так, на часе вопросов к правительству в Раде нардеп Лариса Билозир спросила, почему люди, которые поставили себе дома твердотопливные котлы, платят за доставку газа, которым они не пользуются. На это Оржель ответил, что это нужно для того, чтобы было давление в газовых сетях, поэтому всем «нужно платить деньги», сообщает «Страна».

«Это логика третьего энергетического пакета, так это работает в Европе», — отметил Оржель, добавив при этом, что без увеличения тарифов на транспортировку газа, тепла и воды «мы можем просто остаться без инфраструктуры».

Оржель также пояснил, что даже те люди, которые сегодня газом не пользуются, могут завтра снова его использовать, поэтому и должны участвовать в поддержании газораспределительных сетей.

В пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратили внимание на то, что плата за услуги распределения природного газа не является ни новым, ни дополнительным платежом. «Услуги распределения природного газа всегда оплачивались бытовыми потребителями в составе конечного платежа за природный газ. За счет этих средств обеспечивается работа газовых сетей, эксплуатация газового оборудования, поддерживается круглосуточная работа аварийных служб», — объяснили в НКРЭКУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине откажутся от практики двух отдельных платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке.

Ранее главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ.

Напомним также, что советник Зеленского ярко отреагировал на космическую платежку за газ.

Тэги: газ, Верховная Рада Украины, общество, экономика, политика, Алексей Оржель

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