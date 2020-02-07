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Букмекеры назвали будущих победителей Оскара-2020

Букмекеры назвали будущих победителей Оскара-2020

Уже скоро, в ночь на понедельник, 10 февраля, состоится вручение премии Оскар 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», явные фавориты известны.

Так авторитетная букмекерская контора William Hill спрогнозировала будущих победителей в основных номинациях.

Эксперты говорят, что премия за лучший фильм уйдет картине «1917» режиссера Сэм Мендес, на которую ставят 1,61 к 1. Теоретическим конкурентом фаворита видят ленту «Паразиты» Пон Чжун Хо (3,75 к 1).

С остальными же номинациями уже все ясно, считают букмекеры.

Оскар за лучшую мужскую роль должен уйти Хоакину Фениксу за «Джокера» (1,02 к 1), а за лучшую женскую роль – Рене Зеллвегер за «Джуди» (1,02 к 1).

Премия за лучшую мужскую роль второго плана должна достаться Брэду Питту за «Однажды в… Голливуде» (1,02 к 1), а за лучшую женскую роль второго плана – Лоре Дерн за «Маленьких женщин» (1,05 к 1).

Наконец, лучшим режиссером должен стать Сэм Мендес (1,14 к 1), снявший картину «1917».

Как писала «Фраза», ранее критики назвали лучшие фильмы и актеров 2019 года.

Тэги: мир, кино, Оскар, культура, букмекеры

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