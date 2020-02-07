Ученый объяснил, почему инопланетяне нас «не слышат»

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов объяснил, почему людей не слышат инопланетяне. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, все дело в Солнце.

Как пишут российские СМИ, он заявил, что «земные трансляции нельзя понять на фоне шумов от Солнца».

Также ученый считает, что сегодня наша планета «не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего шума и расшифровать сигналы радио- и телевещания внеземных цивилизаций, если такие дойдут до Земли».

Он поведал: «Чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает».

По его словам, «общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум».

Ученый добавил: «Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы».

Стоит отметить, что первые радиотрансляции начались еще в далеком в 1909 году.

В публикации говорится, что «те из радиоволн, которые смогли пройти сквозь ионосферу Земли, ушли от планеты чуть более чем на сто световых лет, тогда как размеры Млечного пути превышают сто тысяч световых лет».

Как писала «Фраза», ученые считают, что жизнь во Вселенной может быть. Но не в тех масштабах, как хотелось бы.

Ранее возле огромной дыры в земле обнаружены странные светящиеся объекты.