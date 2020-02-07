Видео эротических утех главного таможенника Нефедова могло быть постановочным

Народный депутат ВРУ Максим Бужанский считает «приключения Нефедова со стриптизершами» постановочными. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Телеграм.

В свою очередь телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник в силовых ведомствах сообщает, что главе таможни Максиму Нефедову в работе якобы мешал имидж «гея».

«Наши источники сообщают, что слив видео про Главу таможни Максима Нефедова был целенаправленным и всё это проделки его пиарщиков», — сообщает канал.

Как ранее сообщалось, глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов посетил закрытую БДСМ-вечеринку в киевском клубе Queen. «Видеокомпромат» на чиновника попал в распоряжение редакции издания «Страна».

Как писала «Фраза», Максим Нефедов «засветился» в кипрской офшорной компании.