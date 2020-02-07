На украинские дороги будет направлена рекордная сумма из многих источников, – советник премьера Юрий Голик

Дорожная отрасль может получить дополнительное финансирование за счет средств, выплаченных «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

«Ранее было анонсировано, что в этом году будет отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог. Говорилось о нескольких источниках финансирования процесса превращения направлений в дороги. Дорожный Фонд и 31,5 млрд в нем на дороги Укравтодора и 22 млрд на дороги ОГА. Это раз. 19,5 млрд государственных гарантий согласно двух подписанных вчера Президентом законов. Это два. И, вот, три. Часть полученных от „Газпрома“ денег будет направлена на дороги тоже», — перечисляет Голик, и отмечает, что идею использовать деньги, полученные за транзит газа, озвучил Президент Владимир Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что Укравтодор уже подписал соглашения с международными финансовыми организациями на сумму около 700 млн евро. Также есть соглашение с ЕБРР о выделении 300 млн евро на дороги категории Т (территориальные) в нескольких областях.

«Да, все средства международных финансовых организаций — это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще», — отметил Голик.

«Дико сложно стартовать по всем направлениям одновременно, в ситуации, когда ранее система больше симулировала, чем делала, но если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом — быстро», — подчеркнул он.

Как сообщали СМИ, ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что президент подписал законы, которые позволят дополнительно привлечь почти 20 млрд грн под государственные гарантии на ремонт дорог.