В Харькове 45-летний изверг изнасиловал 14-летнего мальчика

В четверг, 6 февраля, в Харькове задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, сообщение о преступлении поступило поступило в Основянский ОП города в 14:30.

В данный момент злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Задержанному готовится подозрение по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале минувшего года в одном из украинских сел подросток изнасиловал шестиклассника.

В октябре минувшего года в селе Петрово Одесской области четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика из своей школы.