Из-за снегопада и сильного ветра пострадали люди в восьми областях Украины

В Украине продолжает бушевать непогода – идет снег, наблюдается сильный ветер. Как выяснили журналисты «Фразы», ее последствия ощутили на себе жители восьми областей нашей страны.

Как передает ГСЧС, всего на утро пятницы, 7 февраля, по Украины были обесточены 203 населенных пункта.

Больше всех пострадала Одесская область: тут без электричества остались сто населенных пунктов.

Еще сорок населенных пунктов пострадали в Херсонской области, шестнадцать – в Днепропетровской, по одиннадцать – в Николаевской и Черновицкой, по девять – в Запорожской и Кировоградской, а также еще семь – в Донецкой областях.

Продолжаются восстановительные работы спасателей.

Как писала «Фраза», от непогоды пострадали люди в тринадцати областях Украины.