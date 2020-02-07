В России могут исчезнуть все комары

В России могут исчезнуть комары. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Его цитируют местные СМИ.

Ученые заявил, что причиной такого ЧП может стать аномально теплая зима.

По его словам, «от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться». Он добавил, что «нарушается пищевая цепь, поскольку личинки комаров входят в рацион питания рыб».

Также эксперт сказал: «Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год».

Кроме этого, как говорит ученый, «из-за глобального потепления замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, и такое нарушение стабильности сказывается на всех организмах».

Как писала «Фраза», ученые будут бороться с «больными» насекомыми с помощью комаров-мутантов.

Ранее ученые рассказали, кого комары кусают в первую очередь.