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Исследователи рассказали, как затормозить старение мозга

Исследователи рассказали, как затормозить старение мозга

Старение человеческого мозга можно замедлить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили исследователи из Медицинского колледжа Олбани в США.

Как цитирует ученых издание Journal of Experimental Medicine, был найден «тип иммунных клеток, накапливающихся в претерпевающем старение мозге, активация которых может облегчить снижение когнитивных способностей органа».

В публикации говорится, что это лимфоидные клетки второй группы (ILC2s).

Ученые поясняют, что данные клетки «находятся в определенных тканях тела и принимают участие в регенерационных процессах».

В опытах снова участвовали мыши. Ученые проанализировали мозг молодых и старых грызунов, после чего выяснили, что «ILC2s с возрастом накапливается в сосудистом сплетении, которое производит спинномозговую жидкость и находится рядом с гиппокампом, который играет ключевую роль в когнитивных процессах».

Исследователи говорят, что у старых особей «количество ILC2s в сосудистом сплетении было в пять раз больше, чем у молодых».

Сообщается, что у старых грызунов данные клети пребывали в спящем состоянии, но их удалось активировать с помощью цитокина интерлейкин 33 (IL-33), после чего клетки начали производить белки, стимулирующие образование нейронов и продление их жизни».

Ученые говорят: «Результаты ряда когнитивных тестов у старых мышей улучшились».

В статье говорится: «В большом количестве клетки ILC2s обнаружили в этой области мозга также и у пожилых людей».

Как писала «Фраза», оказалось, что в Антарктиде у людей «сохнет» мозг.

Ранее ученые узнали о сахаре кое-что странное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, старение

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