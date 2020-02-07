Число жертв китайского коронавируса продолжает стремительно расти

В Китае растет число жертв коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последние сутки от заразы в стране скончались 73 человека.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Общее число жертв болезни выросло до 636 человек.

Зараженными числятся 31 161 человек. При этом сразу 4 821 человек находятся в тяжелом состоянии.

Вылечить от коронавируса сумели 1 540 человек.

Плюс к этому врачи зарегистрировали 26,4 тысячи случаев с подозрением на заразу, а 186 тысяч человек имели контакт с больными.

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.