Эпидемия коронавируса: в Украине возник дефицит хирургических масок

Министерство здравоохранения Украины принимает меры по решению вопроса дефицита хирургических масок в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге, посвященном распространению «китайского» коронавируса сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

По его словам, в Минздраве уже состоялись переговоры, которые замминистра Виктор Ляшко провел с производителями, дистрибьюторами и поставщиками хирургических масок.

«Были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», ‒ отметил Андрей Скипальский.

Как известно, хирургическая маска обеспечивает лучшую, нежели обычная медицинская («процедурная»), защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поскольку имеет специальный противожидкостный слой.

Как писала «Фраза», на круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.