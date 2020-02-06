Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия коронавируса: в Украине возник дефицит хирургических масок

Эпидемия коронавируса: в Украине возник дефицит хирургических масок

Министерство здравоохранения Украины принимает меры по решению вопроса дефицита хирургических масок в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге, посвященном распространению «китайского» коронавируса сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

По его словам, в Минздраве уже состоялись переговоры, которые замминистра Виктор Ляшко провел с производителями, дистрибьюторами и поставщиками хирургических масок.

«Были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», ‒ отметил Андрей Скипальский.

Как известно, хирургическая маска обеспечивает лучшую, нежели обычная медицинская («процедурная»), защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поскольку имеет специальный противожидкостный слой.

Как писала «Фраза», на круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, эпидемия, переговоры, дефицит, маска, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

06.02.20 21:21

Кто и зачем пытается дестабилизировать ситуацию на Кипре?

Автор: Михаил Масс

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
04.02.20 08:29

ВАР в Украине: одним – всё, другим – ничего!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Доровской Александр Викторович — фармацевтический рейдер и его «Здоровье»
06.02.20 15:54

Доровской Александр Викторович — фармацевтический рейдер и его «Здоровье»

Автор: «Новости без границ»

Выбор редакции
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 6 февраля 2020 года

Главные новости за 6 февраля 2020 года
06.02.20 18:59
548
Последние новости
06.02.20 21:37

Эпидемия коронавируса: в Украине возник дефицит хирургических масок
06.02.20 20:49

Поклонников встревожило исчезновение из Сети дочери Заворотнюк
06.02.20 20:10

Зеленский озвучил важную информацию по обыскам на телеканале «1+1»
06.02.20 19:36

В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
06.02.20 18:59

Главные новости за 6 февраля 2020 года
06.02.20 17:00

В Киеве 98 историков из 17 стран раскрывают неизвестные факты из жизни святых новомучеников ХХ века
06.02.20 16:45

Ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное
Фото и Видео
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев
На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев
В Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем
В Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем
Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану
Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.