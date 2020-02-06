Поклонников встревожило исчезновение из Сети дочери Заворотнюк

Журналисты и пользователи Instagram с тревогой отмечают, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк ‒ 24-летняя Анна ‒ перестала появляться в Сети. Как выяснили журналисты «Фразы», последний раз она выходила на связь в соцсетях аж в ноябре прошлого года.

Как пишет «МК», по Рунету также поползли очень неприятные слухи о состоянии самой Анастасии Заворотнюк ‒ некоторые СМИ усматривают в молчании семьи самое худшее.

Кроме того, в отсутствии официальной достоверной информации, по Сети пошла «гулять» информация о разводе «прекрасной няни» со своим мужем Петром Чернышевым.

Тем не менее, в аккаунте Анастасии Заворотнюк ее поклонники продолжают оставлять трогательные записи с надеждой на то, что актриса вскоре поправится и они наконец-то смогут ее увидеть.

Как писала «Фраза», врач-онколог дал неутешительный прогноз по заболеванию Заворотнюк.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк могла умереть еще в детстве.