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Зеленский озвучил важную информацию по обыскам на телеканале «1+1»

Зеленский озвучил важную информацию по обыскам на телеканале «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился важной информацией об обысках, которые в среду, 5 февраля, проводились в здании телеканала «1+1». Как выяснили журналисты «Фразы», отвечать на «животрепещущие» вопросы журналистов «Зе» пришлось сразу после посещения шахты «Межиречанская» на Львовщине.

Как передает УНИАН, глава государства подтвердил, что обыски на «1+1» проводились по делу о прослушке во время скандального совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

«Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты... История очень серьезная из-за того, что это режимный объект», ‒ отметил «Зе» и добавил, что обыски проводились не только на «1+1», а у всех, кто мог быть причастен к «делу о прослушке».

«Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило...», ‒ рассказал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что, по его информации, именно из редакции проекта «Деньги» произошел «слив» прослушки в Интернет.

«Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил... Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил», ‒ добавил глава государства.

Как писала «Фраза», в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании телеканала «1+1». Резонансное следственное мероприятие напрямую транслировалось в Сети.

Ранее премьер Гончарук прокомментировал «слив» компрометирующих разговоров в его правительстве.

Тэги: Киев, общество, уголовное дело, СБУ, скандал, Львовская область, телеканал «1+1», прослушка, обыски, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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