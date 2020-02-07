Синоптики спрогнозировали скверную погоду на следующую неделю

В Украине продолжает меняться погода: если на следующий понедельник обещают настоящую весну, то уже со вторника снова повалит мокрый снег и похолодает. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз на 11 февраля дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что дождь и мокрый снег пройдут по всей территории страны.

Днем будет 1-5 тепла, а ночью возможно похолодание до 1-5 мороза.

В Киеве будет идти снег с дождем. Днем и ночью температура воздуха будет колебаться в районе 1-3 тепла.

Как писала «Фраза», от непогоды пострадали люди в тринадцати областях Украины.