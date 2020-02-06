Главные новости за 6 февраля 2020 года

Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану. Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада Украины планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроект о рынке земли. Сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии взяли центр Киева под усиленную охрану. С утра у здания Верховной Рады проводят митинг против продажи земли. Его организовали представители «Свободы» и «Батькивщины».

В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко. Сегодня, 6 февраля, заседание Верховной Рады Украины, на котором депутаты должны рассмотреть закон об открытии рынка земли, началось с блокирования трибуны. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая стояла на месте спикера, так крепко держала микрофон, что до крови порезала руку.

Украинского дипломата в Молдове подозревают в изнасиловании. В ночь со вторника, 4 февраля, на среду, 5 февраля, в Бельцах в секторе Дачия (Молдова) произошло изнасилование 17-летней девушки. В совершении этого преступления подозревают сотрудника консульства Украины в Бельцах. Издание nordnews.md, ссылаясь на источники в местной прокуратуре и полиции, пишет, что в изнасиловании подозревают двоих мужчин. Один из них был задержан на 72 часа, а второй пока не задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность.

Вице-премьер Федоров в тяжелом состоянии находится в больнице. Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. О произошедшем сегодня, 6 февраля, на презентации приложения «Дія» («Государство в смартфоне») сказал президент Украины Владимир Зеленский. На этом же мероприятии должен был присутствовать и один из идеологов государственного проекта — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев. У побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. На борту лайнера находятся 25 граждан Украины. По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Отмечается, что другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

Число жертв китайского коронавируса резко возросло. В Китае продолжает расти число жертв коронавируса 2019-nCoV. Только за последние сутки по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны от заразы умерли 73 человека. На утро четверга, 6 февраля, сообщается уже о 563 погибших от болезни. Число зараженных выросло до 28 018 человек. Из них 3 859 человек находятся в тяжелом состоянии.

Скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас. В США на 104-м году жизни умер легендарный актер Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын Майкл Дуглас, которого цитируют местные СМИ. Он сказал: «Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино. Отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям».