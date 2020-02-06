Ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное

Ученые из Китая узнали о коронавирусе 2019-nCoV кое-что очень неожиданное. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились своими исследованиями.

Китайцев цитирует издание New England Journal of Medicine.

Так, ученые заявили, что страшная зараза «почти не касается детей».

Была собрана информация о первых 425 подтвержденных случаях заболевания в Ухане.

Например, выяснилось, говорят исследователи, что «у 95% заболевших симптомы появились в первые 12 дней после заражения, а средний инкубационный период составил 5,2 дня, а на ранних стадиях число выявленных больных удваивалось каждые 7,4 дня, затем темпы замедлились».

При этом, говорится в сообщении, «среди случаев заражения не оказалось ни одного ребенка младше 15 лет».

Ученые говорят: «Это может быть связано с тем, что дети менее подвержены заражению или симптомы у них проявляются в более легкой форме, чем у взрослых. Сегодня средний возраст заболевших составляет 59 лет, а 56% из них это мужчины».

С начала эпидемии было зафиксировано лишь несколько случаев (четыре) заражения среди детей.

В исследовании говорится, что коронавирус «в первую очередь влияет на взрослых».

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса резко возросло.

Сообщалось, что на круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев.