Английский клуб собирается избавиться от лидера сборной Украины

Английский «Вест Хэм» собирается избавиться от лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко. Как выяснили журналисты «Фразы», 30-летний атакующий полузащитник может сменить клуб уже ближайшим летом.

Об этом пишет издание Football Insider.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за 18 миллионов евро. Однако череда травм помешала украинцу закрепиться в основном составе клуба.

Во всех турнирах за полтора года он сыграл всего 25 матчей, в которых забил пять мячей.

Сейчас «молотобойцы» ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге. Контракт украинца с клубом истекает летом 2022 года.

За сборную Украины Андрей Ярмоленко сыграл 86 матчей, в которых забил 37 голов.

Как писала «Фраза», Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020.