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Во Львовской области автомобиль наехал на семью с ребенком – не обошлось без жертв

Во Львовской области автомобиль наехал на семью с ребенком – не обошлось без жертв

В селе Лишня (Львовская область) произошла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне вечером, в среду, 5 февраля,  на шоссе Дрогобыч-Самбор автомобиль Opel Omega буквально влетел в семью, которая шла по обочине.

Как передает местная полиция, 25-летний водитель не справился с управлением машины, вылетел с дороги и врезался в четырех людей.

К сожалению, не обошлось без жертв: на месте ДТП погибла 57-летняя женщина.

Травмы получили ее 58-летний муж, 33-летний сын и 7-летний внук.

Водителя уже задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Мужчина может получить срок 3-8 лет.

Как писала «Фраза», на Львовщине иностранец на фуре протаранил сразу две маршрутки с пассажирами – есть жертвы.

Ранее на Львовщине по вине пьяного водителя погибла молодая женщина.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, дети, регионы, Львовская область, новости Украины

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