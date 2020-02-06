Эксперты дали советы, как правильно выбирать оливки

В четверг, 6 февраля, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы» об оливках. Об этом сообщает журнал «Настроение».

Эти уникальные плоды давно перестали считаться экзотической закуской и поселились в наших холодильниках вне зависимости от праздников. Неудивительно, ведь в одной маленькой оливке содержится не менее 100 полезных веществ! В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать плоды, чем оливки отличаются от маслин и чем этот продукт полезен для нашего организма.

«Оливки и маслины — это плоды одного дерева, собранные в разное время и по-разному приготовленные, — рассказывает Александр Лукьяненко. — Цвет оливок меняется по мере дозревания. Собранные в октябре — зеленые, в ноябре — белые, в декабре — черные, а в январе плоды уже сухие и вялые. Свежесобранные оливки не годятся в пищу: слишком горькие. Для того, чтобы они стали съедобными, оливки консервируют в рассоле или морской соли. Кстати, более 90% мирового урожая оливок используется для изготовления масла. И только 10% отборных оливок подходит для консервирования».

Плоды оливкового дерева обладают множеством полезных свойств. Употребление всего нескольких оливок в день снижает уровень холестерина, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Оливки — это ценный источник витаминов и минералов, —считает диетолог Ольга Безуглая. — В их плодах много белков, которые являются базовым элементом для укрепления мышц. Витамины С, Е, В — мощные антиоксиданты, среди прочего обеспечивающие профилактику онкологических заболеваний. Пектины помогают организму избавляться от токсинов, а минералы — фосфор, калий и железо — отвечают за поддержание надлежащего уровня гемоглобина в крови. Но стоит помнить о том, что оливки — продукт консервированный и содержат много соли. Лучше всего они сочетаются с зелеными листовыми овощами, помидорами, мягкими сырами. Также оливки хороши как компонент классических средиземноморских салатов».

На что следует обращать внимание при выборе оливок?

Елена Куликова, глава Всеукраинской ассоциации по вопросам прав потребителей «Потребительское доверие»:

1. Отдавайте предпочтение оливкам натуральной консервации. Такой товар считается наиболее качественным и чаще всего продается в стеклянной таре. Обязательные условия: рассол в банке должен быть прозрачным, без помутнения, а плоды — упругими, цельными и без пятен. Если вы заметили осадок в рассоле или неравномерный цвет оливок в банке — лучше такой продукт не покупать.



2. Внимательно изучите банку с оливками. Если на поверхности есть ржавчина и вмятины — отставьте ее в сторону. Вредные и токсические вещества, которые входят в состав упаковки, могут попасть в сам продукт.

3. Перед покупкой смотрите на маркировку от производителя. Оптимальный срок хранения оливок — от 8-ми месяцев до 2-х лет.

4. Самыми вкусными и насыщенными по вкусу считаются оливки с косточкой. Консервированные плоды без косточки лучше всего подходят для салатов.

5. Обращайте внимание на цвет и калибр плодов — чтобы оливки были одинакового размера. Зеленые оливки должны быть однородного зеленого окраса. А вот натуральные черные оливки не бывают полностью черными, у них неоднородная поверхность: с одной стороны — темнее, с другой — светлее, краснее. Черные оливки могут подделывать, подкрашивая красителями на основе железа.