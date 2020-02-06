Вице-премьер Федоров в тяжелом состоянии находится в больнице

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров попал в больницу. Как выяснили журналисты «Фразы», он находится в тяжелом состоянии.

О произошедшем сегодня, 6 февраля, на презентации приложения «Дія» («Государство в смартфоне») сказал президент Украины Владимир Зеленский. На этом же мероприятии должен был присутствовать и один из идеологов государственного проекта — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает «Страна».

«Сегодня нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии. Давайте его поддержим», — сказал Зеленский.

Накануне, 5 февраля, Федоров в своем Facebook написал, что не сможет присутствовать на презентации.

По словам источника «Вестей», Федоров заболел еще неделю назад, и на работе будет отсутствовать около двух месяцев.

Ранее «Фраза» сообщала, какие опасности кроются за идеей «Государства в смартфоне».