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Новый замглавы Союза армян Украины рассказал о своих планах

Новый замглавы Союза армян Украины рассказал о своих планах

Назначенный недавно замглавы Союза армян Украины Давид Макарьян поделился впечатлениями от работы организации и рассказал о планах. Как выяснили журналисты «Фразы», в 2019 году он завершил депутатскую каденцию и занялся общественной деятельностью.

Как сообщает AnalitikaUA.net, в интервью пресс-службе Союза армян Украины он отметил, что его главная миссия на посту заместителя — поделиться колоссальным опытом управления, работы с государственными службами и ведения экономики.

Анализируя деятельность Союза армян Украины, Макарьян признался, что впечатлен уровнем проведённых мероприятий. «Я присутствовал на итоговой конференции САУ и был шокирован тем пластом работы, который выполнила общественная организация за годы деятельности. Здесь особенная атмосфера, в которой хочется быть».

Заместитель председателя также поделился своими планами на новом посту: «Мы уже знаем программу мероприятий на ближайшие полгода. Это комплекс важных проектов, которые будут способствовать сохранению армянского наследия, укреплению международных связей и развитию экономического сотрудничества, — отмечает Макарьян.

Отдельно новый заместитель председателя САУ подчеркнул важность развития туризма между Арменией и Украиной: «Армения небольшая, но удивительная страна, которая малоизвестна украинскому рынку. Мы как общественная организация в перспективе могли бы сделать свой вклад в создание проектов по укреплению отношений между Ереваном и Киевом».

Как сообщала «Фраза», армяне занимают заметное место в истории Украины. В течение своего многовекового пребывания на украинских землях, армяне оставили существенное материальное и духовное наследие.

Армянская диаспора интегрировалась в украинское общество, вместе с тем, сохранила свои культурные, национальные и религиозные особенности. Ныне в Украине проживает многотысячная армянская диаспора, национальные общины действуют во многих городах страны, работают общественно-культурные организации. Армяне строят церкви, школы, развивают национальную культуру.

Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.

Тэги: общество, Союз армян Украины, армянская диаспора, новости Украины

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