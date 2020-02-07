Историк заявил, что Людвиг ван Бетховен не был «полностью глухим»

Известный немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (1770-1827 годы) не был полностью глухим. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил историк музыки Теодор Альбрехт.

Его цитирует издание Daily Mail.

Так, специалист заявил, что провел исследование и выяснил, что композитор не полностью утратил слух, когда писал свою знаменитую «Симфонию №9».

Историк сообщил, что «изучил 139 тетрадей, в которых записаны беседы композитора с его друзьями в период с 1818 года», где «обнаружил как минимум 23 ссылки, которые подтверждают, что он практически до самых последних дней немного слышал левым ухом».

Считается, что уже 1798 году слух Людвига ван Бетховена начал слабеть, а в 1814 году полностью пропал.

Также эксперт музыки говорит: «Он не был полностью глухим на премьере своей «Симфонии №9» в мае 1824 года, он мог слышать, но с каждым днем все хуже в течение как минимум двух лет после этого».

Как писала «Фраза», америкосы тупеют на глазах. Многие из них разучились писать от руки и не знают, кто такой Бетховен.