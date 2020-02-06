В аннексированном Россией Крыму автомобиль врезался в грузовик – погибли люди

В аннексированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных спасателей жертвами аварии стали три человека.

Сообщается, что инцидент произошел утром четверга, 6 февраля, в Бахчисарайском районе полуострова.

Известно, что машина «Лада Калина», которая ехала со стороны Севастополя в направлении Симферополя, «по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло и произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN».

Водитель авто и два пассажира погибли на месте.

Как писала «Фраза», в Крыму затонула подводная лодка.