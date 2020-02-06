Украинского дипломата в Молдове подозревают в изнасиловании

В ночь со вторника, 4 февраля, на среду, 5 февраля, в Бельцах в секторе Дачия (Молдова) произошло изнасилование 17-летней девушки. Как выяснили журналисты «Фразы», в совершении этого преступления подозревают сотрудника консульства Украины в Бельцах.

Издание nordnews.md, ссылаясь на источники в местной прокуратуре и полиции, пишет, что в изнасиловании подозревают двоих мужчин. Один из них был задержан на 72 часа, а второй пока не задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность.

По данным сайта eadaily.com это Александр Сторожук.

«Информация о причастности сотрудника консульства в Бельцах к этому преступлению сейчас проверяется и устанавливаются все обстоятельства. Он не задержан, обвинений в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, ничего не можем комментировать. Насколько я знаю, он на месте, работает», — сообщила изданию «Комсомольская правда в Молдове» пресс-секретарь посольства Украины Алла Отверченко.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Черниговщине мужчина, выдавая себя за чиновника на служебном задании, пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом.