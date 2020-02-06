Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинского дипломата в Молдове подозревают в изнасиловании

Украинского дипломата в Молдове подозревают в изнасиловании

В ночь со вторника, 4 февраля, на среду, 5 февраля, в Бельцах в секторе Дачия (Молдова) произошло изнасилование 17-летней девушки. Как выяснили журналисты «Фразы», в совершении этого преступления подозревают сотрудника консульства Украины в Бельцах.

Издание nordnews.md, ссылаясь на источники в местной прокуратуре и полиции, пишет, что в изнасиловании подозревают двоих мужчин. Один из них был задержан на 72 часа, а второй пока не задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность.

По данным сайта eadaily.com это Александр Сторожук.

«Информация о причастности сотрудника консульства в Бельцах к этому преступлению сейчас проверяется и устанавливаются все обстоятельства. Он не задержан, обвинений в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, ничего не можем комментировать. Насколько я знаю, он на месте, работает», — сообщила изданию «Комсомольская правда в Молдове» пресс-секретарь посольства Украины Алла Отверченко.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Черниговщине мужчина, выдавая себя за чиновника на служебном задании, пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом.

Тэги: Украина, изнасилование, общество, происшествие, скандал, консул, Молдова

Комментарии

Статьи

04.02.20 09:33

Кабмин СОРОСят разбавят еБЕНЯтами, АХМЕТкиными и солистами «хора Веревки»?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
04.02.20 08:29

ВАР в Украине: одним – всё, другим – ничего!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой?
05.02.20 10:49

Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой?

Автор: Натали Двали, &l

Выбор редакции
СМИ: Отказавшись от иновещания, Украина проигрывает информационную войну с Россией
СМИ: Отказавшись от иновещания, Украина проигрывает информационную войну с Россией
СМИ: Отказавшись от иновещания, Украина проигрывает информационную войну с Россией
СМИ: Отказавшись от иновещания, Украина проигрывает информационную войну с Россией
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Число жертв китайского коронавируса резко возросло

Число жертв китайского коронавируса резко возросло
06.02.20 08:34
1116
Последние новости
06.02.20 09:55

Украинского дипломата в Молдове подозревают в изнасиловании
06.02.20 09:00

Скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас
06.02.20 08:34

Число жертв китайского коронавируса резко возросло
06.02.20 08:01

На следующей неделе в Украину вернется весенняя погода
05.02.20 21:45

Зеленский засобирался на аудиенцию к лидеру мирового католицизма
05.02.20 20:44

В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
05.02.20 20:08

На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
Фото и Видео
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
Появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок
Появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок
В Николаеве полицейский на встрече выпускников обчистил кошельки бывших одноклассников
В Николаеве полицейский на встрече выпускников обчистил кошельки бывших одноклассников
Под Киевом из-за снегопада произошло смертельное ДТП
Под Киевом из-за снегопада произошло смертельное ДТП
Большая «шишка» секретариата Кабмина попалась на крупной взятке
Большая «шишка» секретариата Кабмина попалась на крупной взятке
В Киеве девочки-подростки избили девятиклассницу, снимая все на видео
В Киеве девочки-подростки избили девятиклассницу, снимая все на видео
Скандал в США: в Конгрессе демонстративно унизили Трампа
Скандал в США: в Конгрессе демонстративно унизили Трампа
Ночью в Киеве такси развалилось прямо на ходу
Ночью в Киеве такси развалилось прямо на ходу
fraza.ua
Новости блогосферы
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.