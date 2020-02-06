От непогоды пострадали люди в тринадцати областях Украины

В Украину пришла непогода – снегопады и сильный ветер. Как выяснили журналисты «Фразы», ее последствия ощутили на себе жители тринадцати областей страны.

По данным ГСЧС, прекращение энергоснабжения произошло сразу в шести сотнях населенных пунктов.

Больше всех пострадала Одесская область – тут без электричества остались 137 населенных пунктов. Досталось Днепропетровской (120) и Херсонской (87) областям.

Также продолжаются восстановительные работы в Николаевской (59), Кировоградской (57), Донецкой (34), Полтавской (27), Ивано-Франковской (26), Запорожской (19), Черновицкой (19), Черкасской (8), Винницкой (4) и Закарпатской (3) областях.

Как писала «Фраза», на следующей неделе в Украину вернется весенняя погода.