Петросян рассказал, как живет на «простую» пенсию

Российский юморист Евгений Петросян уверяет, что живет на обычную пенсию. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал ее размер.

Несмотря на слухи о миллиардном состоянии, 74-летний артист заверил местные СМИ, что живет на пенсию 20 тысяч рублей (примерно 7,9 тысяч гривен) в месяц.

Он заявил: «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей».

Также Евгений Петросян добавил, что этих денег ему «хватает».

Как писала «Фраза», Петросян таки развелся с женой. Но имущество на полтора миллиарда рублей еще предстоит поделить.