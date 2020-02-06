Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Петросян рассказал, как живет на «простую» пенсию

Петросян рассказал, как живет на «простую» пенсию

Российский юморист Евгений Петросян уверяет, что живет на обычную пенсию. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал ее размер.

Несмотря на слухи о миллиардном состоянии, 74-летний артист заверил местные СМИ, что живет на пенсию 20 тысяч рублей (примерно 7,9 тысяч гривен) в месяц.

Он заявил: «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей».

Также Евгений Петросян добавил, что этих денег ему «хватает».

Как писала «Фраза», Петросян таки развелся с женой. Но имущество на полтора миллиарда рублей еще предстоит поделить.

Тэги: Россия, мир, пенсия, комик, курьезы, Евгений Петросян

Комментарии

Статьи

04.02.20 09:33

Кабмин СОРОСят разбавят еБЕНЯтами, АХМЕТкиными и солистами «хора Веревки»?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
04.02.20 08:29

ВАР в Украине: одним – всё, другим – ничего!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Доровской Александр Викторович — фармацевтический рейдер и его «Здоровье»
06.02.20 15:54

Доровской Александр Викторович — фармацевтический рейдер и его «Здоровье»

Автор: «Новости без границ»

Выбор редакции
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко

В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
06.02.20 14:32
3154
Последние новости
06.02.20 17:00

В Киеве 98 историков из 17 стран раскрывают неизвестные факты из жизни святых новомучеников ХХ века
06.02.20 16:45

Ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное
06.02.20 16:45

Петросян рассказал, как живет на «простую» пенсию
06.02.20 16:16

В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
06.02.20 15:51

Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
06.02.20 14:32

В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
06.02.20 14:14

Английский клуб собирается избавиться от лидера сборной Украины
Фото и Видео
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко
На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев
На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев
В Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем
В Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем
Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану
Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 183 человека
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было
Появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок
Появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.