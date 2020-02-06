Скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер легендарный актер Кирк Дуглас. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил его сын Майкл Дуглас, которого цитируют местные СМИ.

Он сказал: «Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино. Отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям».

Справка :

Кирк Дуглас (Исер (Иззи) Данилович) родился 9 декабря 1916 года в США.

В 1996 году он получил почетный Оскар.

На его счету под сотню фильмов, среди которых «Спартак», «Перестрелка», «Крутые ребята» и «Жажда жизни», за которую в 1957 году он получил «Золотой глобус».

Первый фильм с Кирком Дугласом «Странная любовь Марты Айверс» вышел в 1946 году, а последний, Meurtres à l’Empire State Building, в 2008 году.

Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна.

Ранее скончался известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей».