Число жертв китайского коронавируса резко возросло

В Китае продолжает расти число жертв коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последние сутки по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны от заразы умерли 73 человека.

На утро четверга, 6 февраля, сообщается уже о 563 погибших от болезни.

Число зараженных выросло до 28 018 человек. Из них 3 859 человек находятся в тяжелом состоянии.

При этом вылечить от коронавируса смогли 1 153 человека.

За пределами Китая болезнь подтверждена в 24 странах. Коронавирус уже в Таиланде, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, Германии, Франции, США, Тайване, Малайзии, России, ОАЭ, Канаде, Италии, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Шри-Ланке, Непале, а также на Филиппинах.

Как писала «Фраза», в Киеве госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.