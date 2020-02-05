Зеленский засобирался на аудиенцию к лидеру мирового католицизма

В пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправится на Апеннинский полуостров. Как выяснили журналисты «Фразы», там украинский лидер встретится с руководством Италии, после чего посетит Ватикан.

Как передает пресс-служба ОП, по прилету в Рим «Зе» проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

На следующий же день ‒ 8 февраля ‒ состоится официальный визит Владимира Зеленского в Ватикан.

Сообщается, что программа визита предусмотривает аудиенцию главы государства у Папы Римского Франциска.

Кроме того, в Ватикане «Зе» встретится с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Как писала «Фраза», прибывший с первым официальным визитом в Брюссель Зеленский первым делом вспомнил об убитом мальчике.

Ранее эксперт оценил возможность посещения Армении Владимиром Зеленским.