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На следующей неделе в Украину вернется весенняя погода

На следующей неделе в Украину вернется весенняя погода

В Украине продолжает стремительно меняться погода. Как выяснили журналисты «Фразы», на смену нынешним снегопадам, которые будут продолжаться до выходных, и пришедшим морозам, скоро вновь потеплеет.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предвещают возвращение весенней погоды на понедельник, 10 февраля.

Дожди ожидаются лишь на западе и севере страны. В остальных регионах должно быть малооблачно.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 5-9, а ночью будет 2-5 мороза. При этом на востоке страны ночные морозы будут в районе 10-13 градусов, но и там вскоре потеплеет.

В Киеве возможен дождь. Днем будет плюс 5-7, а ночью минус 1-3.

Как писала «Фраза», в Украине резко похолодает, ожидается снег.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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