Главные новости за 5 февраля 2020 года

В Украине очень сильно подорожает вода. Цены на воду в Украине вырастут. Решение о повышении приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Под Киевом из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Утром в Конча-Заспе под Киевом из-за гололеда и снега произошло кровавое ДТП. Тут столкнулись машины Jeep и Renault.

Коронавирус подтвержден уже в 25 странах: число жертв растет. Число жертв китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. Последние данные приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Сборную России по футболу таки не допустят на ЧМ-2022. Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России принимать участие в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Об этом в Twitter сообщает арабское издание beIN Sports.

Скончался известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей». В России скончался известный актер Дмитрий Бульба. Артист умер с Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.

Скандал в США: в Конгрессе демонстративно унизили Трампа. Президента США Дональда Трампа демонстративно унизили прямо в Палате представителей. Сделала это спикер Нэнси Пелоси.