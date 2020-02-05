На Киевщине пройдет конное шоу с мастер-классами

8 и 9 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет интерактивная развлекательная программа «Небесные кони». Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждут конно-трюковые выступления, мастер-классы по древним боевым искусствам и по уходу за лошадьми, вкуснейшие блюда с костра, славянские игры, хороводы.

Здесь, на территории более 20 га, на основе знаний современной науки — истории, археологии, — в реальном масштабе воссоздается столица Киевской Руси V-XIII веков — самого богатого и могущественного государства средневековой Европы. В Древнем Киеве также воссоздается атмосфера той величественной эпохи. Зайдя в ворота Княжества Киевская Русь, посетители воочию увидят исторический центр средневекового Киева со строениями, существовавшими в V-XIII веках в границах Детинца Киева и Предградья. Только здесь можно насладиться такими шедеврами средневекового зодчества, как: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Только здесь можно увидеть первый христианский храм, возведенный после Крещения Руси — деревянную Васильевскую церковь X века.

Гостей Древнего Киева ждут музеи исторического костюма и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековых пыток.

8 и 9 февраля жители Княжества радушно встретят дорогих гостей у въездных ворот и ни на минуту не дадут скучать. Ведь они приготовили необычную развлекательную программу, в которой гостям отведена особая роль. В эти дни посетители станут активными участниками действа.

На амфитеатре Детинца гостей ждут выступления конно-трюкового театра, в которых будут задействованы уникальные лошади исторических пород, собранные из разных уголков мира в Княжеской конюшне. В тандеме с опытными наездниками-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозным исполнением трюков.

После выступлений дрессировщики расскажут гостям о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы и даже поведают легенды о них.

Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже.

Опытные инструкторы проведут открытые мастер-классы по дрессировке и по уходу за лошадьми, где расскажут о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями.

На викторине о лошадях каждый, кто даст правильный ответ на вопрос от знатоков, получит приз.

Изюминкой программы 8 и 9 февраля станет мастер-класс по конно-лучной стрельбе. Спортсмены-виртуозы удивят меткостью стрельбы из исторического лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия можно осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в романтику Средневековья. Посетителей ждут вкуснейшие блюда и напитки в теплой средневековой корчме, Княжеская костюмерная с аутентичными костюмами времен Киевской Руси, мастер-классы и средневековая лавка с оригинальными сувенирами.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

В программе возможны изменения.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно собственным автомобилем или общественным транспортом от ст.метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com