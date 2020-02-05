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Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии

Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии

Священный Синод Православной Церкви Украины 4 февраля «задним числом» запретил главе УПЦ КП Филарету (Денисенко) совершать хиротонии. Как выяснили журналисты «Фразы», на состоявшемся заседании Синода было принято решение о том, что с 24 июня 2019 года Филарет является «архиереем ПЦУ на покое».

Об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.

В связи с этим Синод констатировал, что Филарету (Денисенко), как «архиерею на покое», «канонически запрещено совершать любые хиротонии».

В постановлении Синода ПЦУ также сказано, что «клирики, именуемые им (Филаретом — Ред.) в неуставный способ епископами, таковыми не являются, а сделанное для них и сделанное ими — все ничтожное».

Вместе с тем, подчеркивается, что Филарет «потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», исключен из состава Священного Синода, но при этом, остается в составе епископата ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что глава Минкультуры и мэр Львова праздновали годовщину интронизации Епифания.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, ПЦУ, Филарет

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