В Украине очень сильно подорожает вода

Цены на воду в Украине вырастут. Как выяснили журналисты «Фразы», решение о повышении приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как передает ТСН, тарифы вырастут на 15-20%.

Самая дорогая вода будет в Бердянске и Павлограде – по сорок гривен за куб. Самой дешевой вода будет в Луцке – шестнадцать гривен за литр.

Регулятор сообщает, что причина повышения тарифа на воду «заработная плата в городах».

Там говорят: «Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривен, сейчас среднерыночная зарплата 12 тысяч, в Киеве 16 тысяч, во Львове 18 тысяч. Рост от 15 до 20 процентов это несущественное подорожание на платежку».

Как писала «Фраза», киевлянам повысили тарифы на воду.