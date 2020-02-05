В центре Киева домушники обчистили квартиру «слуги народа»

В Киеве обокрали квартиру народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Александра Ткаченко. Как выяснили журналисты «Фразы», ограбление произошло еще в прошлый понедельник, 27 января, но стало известно о нем лишь сейчас.

В момент преступления хозяев не было дома. Домушники подобрали ключи к замкам квартиры нардепа, расположенной на улице Лютеранской в Киеве, и вынесли все не громоздкие ценности, которые могли уместиться под одеждой и в ручной клади. Пропали несколько ноутбуков, двое наручных часов (одни из них марки Orient), брендовые солнцезащитные очки, два золотых перстня с камнями, духи и золотая булавка в виде тризубца, сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники в МВД.

По данному факту возбуждено дело. Если преступников найдут, им грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что это не первое громкое ограбление в столице. Ранее «Фраза» сообщала, что 18 июня 2018 года на Печерске воры ограбили дом Михаила Емника, топ-менеджера фирмы Burisma, которую связывают с именем экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского.

На следующий день стало известно о том, что жертвой квартирных воров стала бывшая модель Влада Литовченко. Кражу обнаружила домработница когда пришла убираться в квартиру Литовченко на столичном Печерске на улице Коновальца (бывшая Щорса).

18 июля в Киеве домушники ограбили квартиру начальницы отдела Госфискальной службы Светланы Чубки. У нее украли украшения, ноутбук, iPad и телефон (все марки Apple), дорогие женские сумочки и около 20 тысяч гривен.

12 августа жертвой воров стал экономист из Национального банка Украины, который проживает на улице Зверинецкой, 61А.

В начале сентября в Печерском районе Киева произошло очередное резонансное ограбление квартиры. В одном из домов на улице Шелковичной воры-альпинисты пробрались в квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова.

В мае минувшего года в Печерском районе Киева злоумышленники проникли в квартиру судьи в тот момент, когда он отсутствовал дома.