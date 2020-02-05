В Днепре задержан 60-летний извращенец за развращение 17 детей и изготовление детской порнографии

Сотрудники правоохранительных органов Днепра ранее осужденному за разбойное нападение на ребенка 60-летнему мужчине сообщили о подозрении в развращении 17 детей и изготовлении детской порнографии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, мужчина подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места, где заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. А у некоторых людей он даже забирал ценные вещи.

В ходе расследования правоохранители провели обыски, в результате которых были изъяты электронные носители информации, на которых содержалась в том числе и детская порнография.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ивано-Франковской области 19 сентября 2017 года среди белого дня на улице 20-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку. В полиции заявили, что насильник имеет явные признаки умственной отсталости.

В конце сентября 2017 года полиция задержала 16-летнего парня, которого подозревают в развращении 3-летней девочки. Преступление произошло в кафе в центре Ивано-Франковска.

1 октября вечером в городе Новомиргород Кировоградской области неизвестный изнасиловал 3-летнего ребенка.

В начале ноября «верховный Суд» так называемой «ДНР» приговорил к смертной казни мужчину, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

В конце февраля 2018 года в Харьковской области задержали педофила-рецидивиста в тот момент, когда он пытался похитить девятилетнего ребенка.

В начале марта 2018 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы на Троещине.

В середине апреля сотрудники николаевской полиции задержали мужчину — отца троих детей за развращение 14-летней школьницы.

В июле 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.