Советник премьера Голик: Укравтодор привлечет 19,3 млрд гривен на дороги

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые позволят Укравтодору привлечь дополнительные 19,3 млрд грн на ремонт и строительство дорог. Как написал на своей странице в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голикк, эта сумма будет получена через выпуск еврооблигаций и их выкуп украинскими банками.

Напомним, что Верховная Рада 16 января приняла законы «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины» № 467-ІХ и «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 468-ІХ.

«Рекордно быстрое сотрудничество всех ветвей власти позволит нам направить эти средства на обновление дорог уже в этом строительном сезоне», — заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

«Но это еще не все новости про деньги на дороги Укравтодора в этом году», — сказал Голик.

Как сообщали СМИ, 27 января 2020 года в Киеве прошла презентация программы Кабмина и «Укравтодора» под названием «Сшить страну», на которой были оглашены планы правительства по ремонту дорог. Предполагается капитальный ремонт 4 тысяч км дорог международного и национального значения, а также 2,5 тысячи км местных дорог.