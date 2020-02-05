Сборную России по футболу таки не допустят на ЧМ-2022, — СМИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило сборной России принимать участие в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Twitter сообщает арабское издание beIN Sports.

«Международное антидопинговое агентство уведомляет Россию о своем запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре», — говорится в сообщении.

При этом пока ни ФИФА, ни WADA официального подтверждения не давали.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало комитету по этике Международной федерации футбола внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх.

19 июля 2016 года комитет ввел санкции после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате десятки атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

В конце ноября нынешнего года комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от крупнейших международных турниров на четыре года, в том числе и от ближайшего Чемпионата Европы по футболу.

В начале декабря 2019 года исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований.