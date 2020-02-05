Думали, что бездомный... На Тернопольщине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей

В Тернопольской области в больнице города Чортков скончался пожилой мужчина, который так и не дождался медицинской помощи. Как выяснили журналисты «Фразы», родные умершего утверждают, что медики не обращали на него никакого внимания 27 часов с момента поступления в медучреждение, так как считали его бездомным.

Как пишет «Сегодня», 76-летнего Виктора Старцева «скорая» доставила в больницу после того, как ему неожиданно стало плохо на улице — неотложку вызвали неравнодушные прохожие.

Но, как утверждает племянница пенсионера Лоритта Бобак, врачи чортковской больницы даже не подошли к пациенту, поскольку он был грязный. Медики решили, что у мужчины нет определенного места жительства.

В результате Виктор Старцев скончался. Предварительный диагноз: пневмония и возрастные изменения в сердце.

«Его своим бездействием убили те, кто по иронии судьбы должен был спасать жизнь. Они оказали ему первую медицинскую помощь только через двадцать семь часов с момента поступления в больницу», — написала Лоритта Бобак на своей странице в Facebook.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире мужчина умер в «скорой», которая сломалась в ста метрах от больницы.

Напомним также, что в Киеве на пороге поликлиники мужчина потерял сознание. В регистратуре в помощи отказали, предложив вызвать «скорую».