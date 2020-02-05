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Советник премьера Юрий Голик: Губернаторов будут оценивать по понятным критериям

Советник премьера Юрий Голик: Губернаторов будут оценивать по понятным критериям

Кабмин утвердил перечень показателей, которые будут браться во внимание при оценке деятельности глав облгосадминистраций. Об этом сообщает советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«Ежеквартальная оценка эффективности глав ОГА. Или KPI для губернаторов. Утверждена Постановлением Кабинета Министров», — пишет Голик.

В новой системе будут устранены те критерии оценки, на которые губернаторы не могли влиять. Вместо них вводятся показатели, находящиеся в непосредственной компетенции глав ОГА.

«Вот как может глава ОГА влиять на объем инвестиций условного меткомбината? Да никак. Объем инвестиций меткомбината от главы ОГА не зависит никак. Кроме совсем уже клинических случаев», — объясняет Голик.

Советник премьера приводит также примеры показателей, на которые губернаторы могут и должны влиять.

«На что и как может и должен влиять любой глава ОГА. Например: Количество детей с особыми потребностями, учащимися в обычных школах. Просто путем создания условий для них в школах. 100%-я доступность зданий, Медиатеки, Ресурсные комнаты, коррекционные педагоги и т.д.», — объясняет советник премьера.

Еще один пример показателя, который находится в зоне ответственности главы ОГА, — уровень и качество использования денег, выделяемых из бюджета на дороги.

«Например, в этом году Дорожный Фонд Областными администрациями не выполнен на 10%, т.е. до дорог не дошло 1,4 млрд грн. Более того, есть области, которые не использовали 20-25% Дорожного Фонда. Как можно не использовать деньги на дороги? Только по причине отсутствия банального менеджмента», — пишет Голик.

Вместе с тем, считает советник премьера, необходимо обращать внимание также на качество использования средств Дорожного фонда, чтобы деньги не были потрачены впустую.

«500 млн грн, потраченных на капитальный ремонт, и 500 млн грн, потраченных на ямочный ремонт, на который следующие 500 млн грн придется тратить ровно через год — это два разных подхода. И выбор какой из них использовать — компетенция исключительно главы ОГА», — объясняет советник премьера.

Как сообщали СМИ, новую систему оценки деятельности губернаторов Кабмин начал разрабатывать в прошлом году. Принятая правительством новая система в течение года будет применяться как экспериментальная. В дальнейшем ее планируется утвердить на постоянной основе.

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