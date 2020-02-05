Коронавирус подтвержден уже в 25 странах: число жертв растет

Число жертв китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. Как выяснили журналисты «Фразы», последние данные на среду, 5 февраля, приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Известно, что жертвами заразы стали уже 490 человек, а заболели 24 324 людей. Сразу 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии.

Также 185,5 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся сейчас под наблюдением.

Вылечить от коронавируса удалось 892 человека.

За пределами Китая болезнь подтверждена в 24 странах, где заболели 176 человек. Коронавирус уже в Таиланде, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, Германии, Франции, США, Тайване, Малайзии, России, ОАЭ, Канаде, Италии, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Шри-Ланке, Непале, а также на Филиппинах.

Как писала «Фраза», премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу.

Ранее в Киеве были госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.